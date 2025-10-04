Промах Дзюбы с пенальти подарил «Зениту» ничью в матче с «Акроном»

Тольяттинский «Акрон» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошлана стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Педро, хозяева смогли сравнять счет усилиями Дугласа Сантоса, поразившего собственные ворота. На 96-й минуте пенальти в ворота «Зенита» не реализовал Артем Дзюба, пробив в перекладину.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой ничьи «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Акрон» остался на 13-й строчке, набрав восьмое очко.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

