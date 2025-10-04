Стали известны составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на матч РПЛ

Опубликованы стартовые составы казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Кабутов, Иву, Арройо, Йочич, Кузяев, Шабанхаджай, Даку.

«Крылья Советов»: Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Баньяц, Костанца, Сутормин, Олейников, Игнатенко, Ахметов.

Игра пройдет 4 октября на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что суперталант из «Барселоны» травмировал лобок.