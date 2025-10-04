На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова $1 млн, чтобы замять дело о драке в кафе
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Руслан Валитов, бывший тесть футболиста Александра Кокорина, вымогал у экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова $1 млн, чтобы замять дело о драке в кафе «Кофемания». Об этом утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, Валитов на встрече со Смоловым заявил, что имеет связи с влиятельными людьми в ФСБ, которые смогут замять уголовное дело и потребовал для этого $1 млн. После этого футболист заявил, что намерен вести процесс защиты по закону и готов увеличить размер компенсации морального вреда.

По совету адвокатов Смолов вел запись разговора, после чего подал заявление о вымогательстве и покушении на мошенничество. Сейчас по факту обращения футболиста проводится проверка.

28 мая Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже жена спортсмена в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

Ранее сообщалось, что по делу о драке Федора Смолова в «Кофемании» подано ходатайство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
