По делу о драке Смолова в «Кофемании» подано ходатайство

Адвокаты Смолова подали ходатайство по делу о драке в «Кофемании»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сторона защиты бывшего форварда сборной России Федора Смолова направило ходатайство по уголовному делу о драке в «Кофемании», где футболист проходит в статусе обвиняемого. Об этом сообщает «Чемпионат».

Адвокаты заявили, что было подано ходатайство о проведении судебно-медицинской ситуационной экспертизы предполагаемых телесных повреждений потерпевшего.

28 мая Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже жена спортсмена в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

Ранее сообщалось, что российскому футболисту-ставочнику могут увеличить срок.

Футбол. Чемпионат России
