Жена Смолова раскрыла причину драки в ресторане

Жена футболиста «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина в своем Telegram-канале заявила, что спортсмен долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

«Он подвергался буллингу в интернете и в реальной жизни: люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю», — написала она.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

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