Футболист Федор Смолов устроил драку в московском ресторане

Смолов устроил драку в том же ресторане, что и Кокорин с Мамаевым семь лет назад

Российский футболист Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В материале отмечается, что инцидент произошел в ночь на 28 мая.

По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

«У Смолова мошенники вымогали деньги, чтобы видео драки не просочилось в сеть, но тот отказался платить», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

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