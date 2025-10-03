Карпин объяснил, почему Мостовой не был вызван в сборную России

Карпин о невызове Мостового в сборную России: ориентировались на его состояние

Главный тренер сборной России заявил, что не вызвал футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового в сборную России, ориентируясь на его состояние, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне», — сказал Карпин.

3 октября сборная России объявила список из 30 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее российских футболистов призвали уезжать в Европу.