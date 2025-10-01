Бывшего инвестора «Химок» могут отстранить от футбола на 10 лет

Экс-инвестора «Химок» Садыгова могут отстранить от футбола на 10 лет

Бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова могут отстранить от футбола на 10 лет, если будет доказана его вина в преднамеренном банкротстве клуба. Об этом в интервью «РБ Спорт» заявил генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

По его словам, подобные санкции распространяются на весь мир.

«Речь может идти о сроках от 10 и более лет отстранения от футбольной деятельности. В рамках процедуры будем устанавливать степень участия в том числе Туфана Садыгова. Если будет его причастность установлена, то дело будет также рассматриваться КДК и после передаваться в ФИФА, чтобы распространить его на весь мир», — заявил Митрофанов.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

