Жительница Казахстана рассказала о продаже трусов Мбаппе

Жительница Алма-Аты Арай Молдабаева, назвавшись сотрудницей отеля, где остановился «Реал», рассказала, что пошутила, опубликовав объявление о продаже трусов футболиста «Реала» Килиана Мбаппе, передает Sport24.

«Увидела много постов о том, что люди что-то продают. Поэтому решила так пошутить. У нас все поняли, что это прикол, поэтому особо никто мне не писал, чтобы купить. У нас, у казахов, такие шутки», — рассказала Молдабаева.

Сейчас идет первый тайм матча Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и «Реалом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что нестиранные трусы Мбаппе продают в Казахстане за 152 тысячи рублей.