Аршавина подвергли критике испанские СМИ

Испанское издание Marca раскритиковало бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

В издании назвали Аршавина хейтером мадридского «Реала», а также вспомнили его слова о том, что каждое поражение «Реала» для него «как бальзам на душу».

Также в Испании вспомнили слова Аршавина о том, что он отобрал бы у женщин право управлять автомобилем, а в девушках его привлекают бедра, а размер груди для него неважен.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.

Ранее Аршавину предрекли выдающуюся тренерскую карьеру.