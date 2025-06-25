Аршавину предрекли выдающуюся тренерскую карьеру

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин станет выдающимся тренером. Уверенность в этом в комментарии порталу Legalbet выразил бывший наставник сине-бело-голубых Властимил Петржела.

«Аршавин был великим игроком и будет прекрасным тренером. Он человек, у которого есть свое собственное мнение и видение футбола. Ему однозначно есть что передать своим игрокам. Я держу за него кулачки», — сказал Петржела.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.

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