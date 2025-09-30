В ЦСКА не согласились с упреками Талалаева

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» в «Коммент.Шоу» заявил, что не согласен с репликой Андрея Талалаева о том, что армейцы побеждают лишь за счет пенальти и удалений у соперников.

«Удаления [соперников], которые были, – все есть за что. Понятно, что пенальти, которые ставят в нашу или не в нашу пользу, надо смотреть, это судейские трактовки. Я не согласен с его мнением», — заявил Дивеев.

Игра ЦСКА — «Балтика» состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Ранее тренер ЦСКА признался, что учит русский язык.