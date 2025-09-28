На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израильскую команду исключили из международного соревнования

Израильскую команду исключили из велогонки «Джиро дель Эмилия»
Global Look Press

Организаторы однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия» исключили из соревнования израильскую команду Israel — Premier Tech из числа участников, сообщает Reuters.

Это решение было принято из соображений безопасности, учитывая недавние события на «Вуэльте», заключительный этап которой был завершен досрочно из-за пропалестинских протестов в Мадриде.

Гонка была остановлена примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, заблокировавших трассу. После продолжительного столкновения протестующих с силами местной полиции организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнование и объявить победителя. Им стал датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma. Сотрудники полиции привлекли к ответственности двоих протестующих, они были задержаны и доставлены в отделение.

Ранее в Мадриде пропалестинские активисты выбежали на трассу, где проходила велогонка.

Летние виды спорта
