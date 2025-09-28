Израильскую команду исключили из международного соревнования

Организаторы однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия» исключили из соревнования израильскую команду Israel — Premier Tech из числа участников, сообщает Reuters.

Это решение было принято из соображений безопасности, учитывая недавние события на «Вуэльте», заключительный этап которой был завершен досрочно из-за пропалестинских протестов в Мадриде.

Гонка была остановлена примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, заблокировавших трассу. После продолжительного столкновения протестующих с силами местной полиции организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнование и объявить победителя. Им стал датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma. Сотрудники полиции привлекли к ответственности двоих протестующих, они были задержаны и доставлены в отделение.

Ранее в Мадриде пропалестинские активисты выбежали на трассу, где проходила велогонка.