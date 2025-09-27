Тарасова высказалась о российских фигуристах, сменивших гражданство

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова благосклонно относится к российским фигуристам, принявшим решение выступать под другими флагами, однако уже не считает их «нашими». Об этом она сообщила изданию Sport24.

«Нормально к ним отношусь, но почему мы должны считать их нашими? <...> Они сменили гражданство и выступают за другую страну», — заявила она.

По словам экс-фигуристки, уровень мастерства этих спортсменов позволял им уехать и выступать за другие страны. Кроме того, по словам Тарасовой, правила данного вида спорта не запрещают смену флага, под которым фигуристы могут участвовать в соревнованиях.

На вопрос о том, являются ли покинувшие Россию спортсмены предателями, тренер ответила, что такую оценку им могут дать «не люди, а идиоты». Она подчеркнула, что фигуристы нашли себе применение, а осуждать их за это «смешно и безнравственно».

До этого Тарасова заявила, что российских спортсменов не возвращают на международную арену из-за страха перед их силой. Так тренер отреагировала на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять израильские команды на фоне конфликта в Палестине.

Ранее Тарасова объяснила, почему российские фигуристы поедут на Олимпиаду.