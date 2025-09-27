На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тарасова высказалась о российских фигуристах, сменивших гражданство

Тарасова: осуждать фигуристов, сменивших гражданство, смешно и безнравственно
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова благосклонно относится к российским фигуристам, принявшим решение выступать под другими флагами, однако уже не считает их «нашими». Об этом она сообщила изданию Sport24.

«Нормально к ним отношусь, но почему мы должны считать их нашими? <...> Они сменили гражданство и выступают за другую страну», — заявила она.

По словам экс-фигуристки, уровень мастерства этих спортсменов позволял им уехать и выступать за другие страны. Кроме того, по словам Тарасовой, правила данного вида спорта не запрещают смену флага, под которым фигуристы могут участвовать в соревнованиях.

На вопрос о том, являются ли покинувшие Россию спортсмены предателями, тренер ответила, что такую оценку им могут дать «не люди, а идиоты». Она подчеркнула, что фигуристы нашли себе применение, а осуждать их за это «смешно и безнравственно».

До этого Тарасова заявила, что российских спортсменов не возвращают на международную арену из-за страха перед их силой. Так тренер отреагировала на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять израильские команды на фоне конфликта в Палестине.

Ранее Тарасова объяснила, почему российские фигуристы поедут на Олимпиаду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами