«Спартак» занимается поисками замены для Станковича

«Спартак» продолжает поиск подходящих кандидатов на замену главному тренеру Деяну Станковичу. Об этом пишет Metaratings.ru.

По информации издания, в клубе рассматривают двух российских специалистов — один из них на сегодняшний день занимает должность главного тренера, а второй находится без работы. Их имена не называются. Также в «Спартаке» на замену Станковичу рассматривают и иностранцев.

Станкович, который возглавил «Спартак» летом 2024 года, был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре чемпионата России. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

