Мостовой рассказал, как на «Спартак» влияет дисквалификация Станковича

Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что дисквалификация тренера московского «Спартака» Деяна Станковича не повлияет на команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дисквалификация Станковича — это воспитательная мера. Но она на результаты «Спартака» не влияет, поверьте мне. Он каждый день с командой – в автобусе, на базе, на тренировке», — отметил Мостовой.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

В минувшем туре «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

Ранее в «Зените» назвали главного фаворита на чемпионство в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
