Мостовой рассказал, как на «Спартак» влияет дисквалификация Станковича

Мостовой заявил, что на «Спартак» не влияет дисквалификация Станковича

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что дисквалификация тренера московского «Спартака» Деяна Станковича не повлияет на команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дисквалификация Станковича — это воспитательная мера. Но она на результаты «Спартака» не влияет, поверьте мне. Он каждый день с командой – в автобусе, на базе, на тренировке», — отметил Мостовой.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

В минувшем туре «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

