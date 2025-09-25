На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские футбольные судьи запутались в правилах

Инсайдер Карпов: судьи в РПЛ запутались в трактовках игры рукой
РИА Новости

Футбольные арбитры, обслуживающие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), не понимают, как трактовать игру рукой в штрафной площади. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, руководитель судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич по-своему аргументирует правила игры рукой, которых придерживается Международная федерация футбола (ФИФА), и просит арбитров следовать его указаниям, а не указаниям ФИФА.

«Некоторые судьи уже кулуарно признали, что не понимают трактовок правил игры рукой, которые ввел Мажич. Из-за этого в судейском корпусе «царит полное непонимание происходящего», — заявил журналист.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, по итогам прошлого тура поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

Ранее ФИФА отказалась увеличивать число участников чемпионата мира до 64-х.

