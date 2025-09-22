На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У тренерского штаба «Спартака» заметили проблемы

Тренер «Крыльев» Адиев заявил, что «Спартак» продолжает искать игроков и схему
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» заявил, что тренерский штаб столичного клуба продолжает поиск оптимального сочетания футболистов на поле. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Видно, что тренерский штаб находится в поиске, ищет схему, оптимальное сочетание игроков. Здесь очень большие амплитуды выбора состава у «Спартака», так что мы больше отталкивались от себя. Выпустив большое количество атакующих игроков, за счет контроля они посадили нас вниз, мы не планировали так глубоко садиться в оборону», — заявил Адиев.

21 сентября «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее футбольный функционер заявил, что его шокировали слова Валерия Карпина.

Футбол. Чемпионат России
