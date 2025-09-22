Футбольный функционер заявил, что его шокировали слова Карпина

Функционер Стипиди: слова Карпина о лимите на легионеров повергли меня в шок

Футбольный функционер Павел Стипиди заявил, что был шокирован словами главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что «лучше меньше, но хороших» российских игроков, чем «много посредственных», передает «Евро-Футбол.Ру».

«То, как Карпин выразился про лимит и наших игроков, ввергло меня в шок. Главный тренер сборной говорит такие вещи. Я прочитал — и был поражен», — сказал Стипиди.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее хорватский футболист поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.