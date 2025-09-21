«Его нельзя осуждать»: ветеран «Спартака» об эмоциях Станковича

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев после победы московской команды над самарскими «Крыльями Советов» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что отсутствие главного тренера клуба Деяна Станковича не сильно сказалось на футболистах. Его слова приводит «Советский спорт».

«Все знают, что он эмоциональный, живет этим. Деяна нельзя осуждать за его эмоции, все-таки ему небезразлично происходящее в клубе. Эмоции – это хорошо, но он недавно перегнул палку. Без Станковича «Спартак» спокойно смотрелся, второй тайм здорово играл», — отметил он.

Источник: https://www.sovsport.ru/football/news/pavel-yakovlev-stankovicha-nelzya-osuzhdat-za-emoczii-vsyo-taki-emu-nebezrazlichno-proishodyashhee-v-spartake

Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее в «Спартаке» объяснили чрезмерную эмоциональность тренера Станковича.