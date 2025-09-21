«Зенит» обыграл «Краснодар» в РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

В следующем туре национального первенства краснодарская команда сразится на выезде с «Ростовом» 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Петербургский клуб в тот же день примет на домашней арене «Оренбург», матч начнется в 19:30 мск.

Ранее «Балтика» установила рекорд РПЛ.