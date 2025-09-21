В «Спартаке» заявили, что должны биться за дисквалифицированного тренера

Игрок «Спартака» Литвинов о тренере Станковиче: мы должны биться за него

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» раскрыл, насколько команде не хватает главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит Sport24.

«Он все равно всегда с нами, на связи с тренерским штабом. Да, вместе с ним ты чувствуешь эмоциональную поддержку. Мы понимаем, что даже если он там, то мы должны так же биться за него», — заявил он.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

