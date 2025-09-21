Игрок «Крыльев Советов»: я был шокирован ценами на такси в Москве

Игрок «Крыльев Советов» Баньяц был удивлен из-за цен на такси в Москве

Полузащитник «Крыльев Советов» Михайло Баньяц признался, что был удивлен ценой на такси в Москве. Его слова приводит Legalbet.

Футболистам самарского клуба пришлось добираться на матч со столичным «Спартаком» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на такси, поскольку специальный автобус не смог подъехать к гостинице.

«Видимо, автобус попал в пробку и не успевал приехать к нам вовремя. Трафик здесь просто сумасшедший. И, честно говоря, я был просто шокирован ценами на такси в Москве! В Самаре все гораздо дешевле», — заявил он.

Матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков. Самарский клуб идет на десятой позиции с 12 баллами.

Ранее водитель автобуса «Спартака» в шутку упомянул Сергея Собянина из-за поездки «Крыльев» на такси.