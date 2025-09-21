На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель автобуса «Спартака» в шутку упомянул Собянина из-за поездки «Крыльев» на такси

Водитель автобуса «Спартака» пошутил о Собянине из-за поездки «Крыльев» на такси
Александр Вильф/РИА Новости

Водитель автобуса московского «Спартака» Евгений Ткачев в шутку упомянул мэра Москвы Сергея Собянина, когда объяснял, почему не сумел забрать футболистов самарского клуба «Крылья Советов» из отеля. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Ткачев объяснил, что улицы столицы были перекрыты в связи с проведением марафона, и заявил, что знал о невозможности забрать игроков уже в 10:30 мск.

«Это не происки «Спартака»? Нет, это происки нашего мэра Собянина с его бегунами», — со смехом добавил он.

Матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков. Самарский клуб идет на десятой позиции с 12 баллами.

Ранее матч «ПСЖ» перенесли на время вручения «Золотого мяча».

