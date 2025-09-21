Один из лидеров РПЛ «Балтика» потеряла очки в матче с «Ростовом»

Калининградская «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска. Всего судья показал пять желтых карточек.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов. Такое же количество очков у московского «Локомотива», который уже сыграл матч девятого тура. Отставание «Балтики» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка, но «быкам» еще предстоит сыграть в девятом туре с петербургским «Зенитом». «Ростов» расположился на 11-й строчке с девятью очками.

В следующем туре РПЛ «Балтика» на выезде 28 сентября сыграет с московским ЦСКА, стартовый свисток для команд прозвучит в 14:30 по московскому времени. Ростовская команда 27 сентября примет «Краснодар», начало встречи — 19:00 мск.

Ранее «Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ.