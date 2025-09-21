«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ

«Краснодар» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Встреча, которая пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, начнется в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» лидирует, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, расположился на седьмой позиции с 13 баллами.

В следующем туре национального первенства краснодарская команда сразится на выезде с «Ростовом» 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Петербургский клуб в тот же день примет на домашней арене «Оренбург», матч начнется в 19:30 мск.

