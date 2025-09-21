В «Крыльях» объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» заявил, что его команда потерпела поражение из-за того, что слишком прижалась к собственным воротам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У «Спартака» целый набор отличных футболистов — Барко, Солари, Маркиньос. Мы же понимаем, что они идут в прессинг, за счет скорости стараются действовать, поэтому надо было поймать баланс между тем, чтобы прессинговать в ответ и держать линию. Это была первая игра, когда у нас не клеилась комбинационная игра, нам чуть-чуть не доставало Ракова, Витюгова, они обычно за счет своих качеств помогают удерживать мяч. Мы сели слишком глубоко в оборону, такого нельзя делать в игре с такой командой», — заявил Адиев.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее в «Спартаке» похвалили игроков за победу над «Крыльями».