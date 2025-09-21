В «Спартаке» похвалили игроков за победу над «Крыльями»

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что победа в этой игре досталась его подопечным полностью заслуженно. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хочу поблагодарить парней за самоотдачу и поздравить с победой. Мы сегодня очень рады тому, что удалось перевернуть игру, ребята сделали это благодаря желанию, упорству. Это заслуженная победа, поздравляю команду», — заявил Сакич.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее в «Спартаке» заявили, что должны биться за дисквалифицированного тренера.