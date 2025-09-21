На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матч «ПСЖ» перенесли на время вручения «Золотого мяча»

Матч Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» перенесен из-за плохих погодных условий
Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Матч пятого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» состоится 22 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени. Информация об этом была опубликована в аккаунте Профессиональной футбольной лиги в социальной сети X.

Изначальное поединок должен был состояться 21 сентября, однако был перенесен из-за плохих погодных условий.

Практически в это же время (22:00 мск 22 сентября) начнется церемония вручения «Золотого мяча». В список номинантов включены восемь футболистов «ПСЖ», включая Усмана Дембеле, которого эксперты называют главным фаворитом этой награды в 2025 году.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. Первоначально «Золотой мяч» вручался только европейским игрокам, однако в 1995 году стало возможным его вручение футболисту любой национальности при условии его выступления в европейском клубе. С 2007 года «Золотой мяч» может получить любой профессиональный футболист во всем мире.

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч».

Ранее появилась информация, что Льва Яшина могут убрать из названия приза лучшему вратарю мира.

Футбол. Чемпионат Франции
