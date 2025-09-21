На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» вырвал победу у «Крыльев Советов» в РПЛ

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Крылья Советов» в девятом туре РПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков. Самарский клуб идет на десятой позиции с 12 баллами.

В следующем туре национального первенства красно-белые на домашней арене сразятся с «Пари Нижним Новгородом» 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья Советов» также дома примут московское «Динамо» 26 сентября. Матч начнется в 18:00 мск.

Ранее стало известно, почему игрокам «Крыльев Советов» пришлось добираться на матч РПЛ на такси.

Футбол. Чемпионат России
