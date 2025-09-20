Медведева сделала заявление после победы Петросян в отборе на Олимпиаду

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила отобравшуюсяна Олимпийские игры 2026 года по итогам квалификационного турнира в Пекине россиянку Аделия Петросян, Соответствующий пост Медведева опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, россиян пора в полном объеме вернуть на международные старты, чтобы сделать их конкурентнее.

«Международному союзу конькобежцев и МОК хочется пожелать одного — включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», — написала Медведева.

По итогам произвольной программы Петросян набрала 140,91 балла. Суммарный результат Петросян по итогам двух соревновательных дней составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в произвольной программе у женщин.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными.

Ранее чемпионка мира из Бельгии поздравила Аделию Петросян с отбором на ОИ-2026.