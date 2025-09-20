Чемпионка мира из Бельгии поздравила Петросян с отбором на ОИ-2026

Чемпионка мира Хендрикс поздравила фигуристку Петросян с отбором на ОИ-2026

Чемпионка мира по фигурному катанию Луна Хендрикс поздравила отобравшихся на Олимпийские игры 2026 года спортсменок по итогам квалификационного турнира в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

«Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты. Я счастлива выступить тут, знаю, что я могу лучше, но я удовлетворена тем, как в итоге все сложилось», — заявила Хендрикс.

Россиянка Аделия Петросян по итогам произвольной программы набрала 140,91 балла. Суммарный результат Петросян по итогам двух соревновательных дней составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в произвольной программе у женщин.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными.

Ранее в ISU восхитились чемпионским выступлением российской фигуристки Аделии Петросян.