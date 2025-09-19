Названа причина, по которой Фернандес оказался неинтересен клубам РПЛ

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес сейчас вряд ли был бы интересен клубам Российской премьер-лиги (РПЛ). Экс-игрок сине-бело-голубых Максим Деменко объяснил «Газете.Ru», почему.

«Пригодился бы он сейчас в РПЛ? Думаю, что нет. В «Зените» у него и травмы были, и лишний вес. Думаю, он сам себя немного расслабил. Все-таки он подписал хороший контракт и это выбило его из колеи.

Но он однозначно оставил хороший след, особенно для болельщиков ЦСКА. Мы прекрасно понимаем его контракт с «Зенитом» с финансовой точки зрения. Но он многое сделал для российского футбола, для сборной, для ЦСКА. И если бы он сейчас был в хорошей форме, его бы рассматривали команды премьер-лиги. Видимо, сейчас он неинтересен.

Мог бы он заиграть в «Ахмате» у Черчесова, который вызывал его в сборную? Думаю, Станислав Саламович видел его нынешнее состояние — а деньги футболист запросил бы немалые. Возможно, он и был бы интересен «Ахмату», но из-за финансовых запросов, вероятно, игрока не рассматривают», — полагает Деменко.

Марио Фернандес в день своего 35-летия объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был «Зенит», который он покинул в 2024 году и с тех пор так и не нашел себе новую команду.

Ранее легенда «Локомотива» заявил о готовности возобновить игровую карьеру в 41 год.