Легенда «Локомотива» может возобновить игровую карьеру в 41 год

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью Metaratings заявил, что может возобновить профессиональную карьеру.

По его словам, сделать это он планирует за омский «Иртыш».

Раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Сейчас провожу определенные консультации в каком виде и сезоне мое возвращение произойдет, после этого приму окончательное решение. Мотивировало на него два события — выход Александра Ивановича Медведева (советника главы «Зенита» в матче «Амкал» — «Салют», — прим. «Газеты.Ru»). и гол Ари за медийную команду», — заявил Сычев.

Сычев в 2002—2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В своей клубной карьере на взрослом уровне он выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», марсельский «Олимпик», столичный «Локомотив», минское «Динамо», «Окжетпес» из Казахстана, нижегородскую «Волгу», «Локомотив-Казанку», а завершил карьеру футболист в армянском «Пюнике» — он перешел туда в 2019 году, не отыграл ни одного матча и расторгнул контракт.

В составе московского «Локомотива» Сычев в 2004 году выиграл чемпионат России. В том же году он был признан футболистом года в России как по опросу игроков, так и по опросу журналистов.

