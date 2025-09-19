Петросян выиграла короткую программу на олимпийском отборе

Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы на отборе к ОИ-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующуюся в группе Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на квалификационном турнире зимних Олимпийских игр — 2026.

Российская спортсменка за свое выступление получила 68,72 балла. На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова стала седьмой, она набрала 57,71 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в короткой программе.

Петросян — двукратная чемпионка России.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

