Олимпийская чемпионка объяснила, почему осталась в восторге от выступления Петросян

Российская фигуристка Аделия Петросян получила справедливую оценку за короткую программу на квалификационном олимпийском турнире в Пекине. Об этом «Газете.Ru» заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Прекрасный и профессиональный прокат. Ей было непросто: сколько времени она не выступала. И у нее мало опыта выступлений на международных соревнованиях. Я считаю, что она прекрасно собралась. За прокат она получила, на мой взгляд, объективную оценку», — сказала Бестемьянова.

Петросян выступала под четвертым стартовым номером под попурри из хитов Майкла Джексона. За свой прокат она получила 68,72 балла. Ее личный рекорд в короткой программе составляет 70,86 балла.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее Тарасова заявила, что Петросян могли дать более высокую оценку.