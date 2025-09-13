«Игра была равна»: Карпин о матче «Динамо» со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча со столичным «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил о равенстве игры. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Игра была равна — и правда. Несозданные моменты, созданные моменты, голы. Ошибок было много, потому что и та, и другая команда правильно и прилично прессинговали. Надо учитывать и сопротивление двух соперников тоже», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» расположился на седьмой позиции, набрав 12 очков. «Динамо» идет на строчку ниже, имея в активе девять баллов.

В следующем матче национального первенства «Спартак» дома примет самарские «Крылья Советов» 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч начнется в 12:00 мск.

