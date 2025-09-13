На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нервы Станковича не идут на пользу команде»: Семин об удалении тренера «Спартака»

Тренер Семин: нервы Станковича не идут на пользу «Спартаку»
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, комментируя ситуацию с наставником «Спартака» Деяном Станковичем в матче с «Динамо», заявил, что поведение специалиста влияет на команду. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Судья хорошо работал и не был обязан останавливать игру, когда игрок лежит на другой половине поля. Такая имитация травмы неправильная по отношению к зрителям на арене. Судья молодец, что не остановил игру, поэтому мне непонятны эмоции Станковича. Его нервы не на пользу команде», — отметил он.

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку.

Как указывает Telegram-канал «Первый спорт», главный тренер «Спартака» в обращении к арбитру использовал слова «путана» и «сука». Специалиста пришлось уводить в подтрибунное помещение сразу нескольким людям. Если будет доказано, что оскорбления были использованы в адрес Егорова, то Станковичу грозит дисквалификация.

В официальном протоколе матча указано, что специалист был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка

Ранее в «Спартаке» объяснили ругань главного тренера.

