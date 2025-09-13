На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Он разозлился»: в «Спартаке» объяснили ругань главного тренера

Тренер «Спартака» Сакич об удалении Станковича: мы все живем этими эмоциями
Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич объяснил эмоциями удаление главного тренера клуба Деяна Станковича во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, мы сразу пропускаем гол. Все мы люди, мы все живем этими эмоциями. В этой ситуации он разозлился, это большой стресс», — отметил он.

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку и желтые карточки его помощникам.

Как указывает Telegram-канал «Первый спорт», главный тренер «Спартака» в обращении к арбитру использовал слова «путана» и «сука». Специалиста пришлось уводить в подтрибунное помещение сразу нескольким людям. Если будет доказано, что оскорбления были использованы в адрес Егорова, то Станковичу грозит дисквалификация.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее экс-игрок «Локомотива» отказал клубу РПЛ из-за маленькой зарплаты.

Футбол. Чемпионат России
