«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче с удалением Станковича

«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в восьмом туре чемпионата России
Александр Вильф/РИА Новости

Московское «Динамо» и столичный «Спартак» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» расположился на седьмой позиции, набрав 12 очков. «Динамо» идет на строчку ниже, имея в активе девять баллов.

В следующем матче национального первенства «Спартак» дома примет самарские «Крылья Советов» 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч начнется в 12:00 мск.

