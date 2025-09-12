На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путина пригласили сыграть в Кубке России по футболу

Владелец «Амкала» Попков пригласил Путина сыграть в Кубке России
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Медийный клуб «Амкал» пригласил президента России Владимира Путина принять участие в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Об этом в интервью «Спортсу» заявил владелец клуба Герман Попков.

«С удовольствием [приглашаем], если он нас смотрит. Владимир Владимирович, работаем! Мы только за», — заявил Попков.

11 сентября «Амкал» одержал победу над «Салют Белгород» в третьем раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:1. С первых минут матча в составе «Амкала» на поле появился 70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Он отыграл в позиции нападающего 23 минуты, результативными действиями не отличился, но совершил два фола и стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

В четвертом раунде «Амкал» дома примет красноярский «Енисей», выступающий в Первой лиге.

