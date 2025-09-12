На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Спартаке» рассказали, что мешает подписывать сильных футболистов

Спортдир «Спартака» Кахигао: 75% футболистов не хотят ехать в Россию
ФК «Спартак-Москва»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао во время общения с журналистами заявил, что основной сложностью во время работы в летнее трансферное окно стало нежелание абсолютного большинства футболистов иметь дело с Россией. Его слова приводит Sport24.

По его словам, три четверти игроков не стали рассматривать «Спартак» в качестве продолжения карьеры как раз из-за этого.

«Если говорить о сложностях, то это политическая ситуация. 75% футболистов, с кем мы общались, просто не хотят ехать в Россию», — заявил Кахигао.

«Спартак» во время международной паузы провел товарищеский матч против белорусской команды «МЛ-Витебск». Игра состоялась в понедельник, 8 сентября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу москвичей.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после семи туров набрали 11 очков. Команда идет на шестой строчке в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре москвичи сыграют в гостях со столичным «Динамо», игра состоится в субботу, 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов частично признал вину по уголовному делу.

Футбол. Чемпионат России
