В «Спартаке» рассказали, что мешает подписывать сильных футболистов

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао во время общения с журналистами заявил, что основной сложностью во время работы в летнее трансферное окно стало нежелание абсолютного большинства футболистов иметь дело с Россией. Его слова приводит Sport24.

По его словам, три четверти игроков не стали рассматривать «Спартак» в качестве продолжения карьеры как раз из-за этого.

«Если говорить о сложностях, то это политическая ситуация. 75% футболистов, с кем мы общались, просто не хотят ехать в Россию», — заявил Кахигао.

«Спартак» во время международной паузы провел товарищеский матч против белорусской команды «МЛ-Витебск». Игра состоялась в понедельник, 8 сентября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу москвичей.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после семи туров набрали 11 очков. Команда идет на шестой строчке в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре москвичи сыграют в гостях со столичным «Динамо», игра состоится в субботу, 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов частично признал вину по уголовному делу.