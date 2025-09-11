«Не считаю его хорошим футболистом»: в Италии оценили новичка ЦСКА

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с 19-летним сербским футболистом молодежной команды «Наполи» Матией Поповичем.

Контракт с игроком заключен на три года.

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки, говоря об этом трансфере в комментарии «Советскому спорту», признался, что не считает Поповича хорошим футболистом.

«В Италии его никто не знает. Честно говоря, я не считаю его хорошим футболистом, если «Наполи» продает его в ЦСКА, а не, например, мадридскому «Реалу» или «ПСЖ». Возможно, об этом футболисте кто-то больше знает в Белграде», — заявил он.

Журналист Иван Карпов сообщил, что неаполитанцы получат €500 тыс. после того, как Попович проведет за красно-синих 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и в Кубке России. Отмечается также, что в прошлом сезоне игрока были готовы купить «Бавария» и «Манчестер Сити», а в этом сезоне его хотел арендовать «Партизан».

Ранее КДК отказал «Краснодару» в отмене удаления Джона Кордобы.