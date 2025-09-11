На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА усилился игроком из итальянского топ-клуба

Игрок «Наполи» Попович перешел в ЦСКА
SSC NAPOLI/Getty Images

Нападающий итальянского «Наполи» перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

19-летний футболист подписал с армейцами контракт до лета 2028 года. Подчеркивается, что неаполитанцы получат €500 тыс. после того, как Попович провелет за красно-синих 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и в Кубке России.

Отмечается также, что в прошлом сезоне игрока были готовы купить «Бавария» и «Манчестер Сити», а в этом сезоне его хотел арендовать «Партизан». Не исключено, что это действительно произойдет и игрок уедет в Сербию для получения игровой практики.

Примечательно, что дедушка футболиста родился в СССР. Матия не исключает, что в будущем будет готов принять российское гражданство.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

Ранее РПЛ назвала лучшего тренера по итогам июля и августа.

