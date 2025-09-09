На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Игры престолов» обновил мировой рекорд в становой тяге

Актер из «Игры престолов» Бьернссон обновил мировой рекорд в становой тяге
reignbodyfuel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитый исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон установил очередной рекорд в становой тяге. Он побил собственное достижение.

На соревнованиях в Бирмингеме он поднял штангу весом в 510 килограммов. В прошлый раз он сумел взять вес 505 кг.

Ранее спортсмен пробовал установить новый мировой рекорд по становой тяге в Красноярске. Он принял участие в Siberian Power Show.

Хафтор Бьернссон известен и как актер. Он запомнился зрителям по роли гиганта Горы в сериале «Игра престолов». занимается не только актерской деятельностью, но является многократным победителем престижных силовых соревнований, включая турнир «Самый сильный человек планеты».

До этого актер сообщил о готовности сняться в российском кино. Бьернссон уточнил, что ему неважно, в какой стране работать — он смотрит на сам проект. Актер отметил, что пока ему не поступало предложения о съемках в России.

«Если мне понравится сценарий и роль, то, конечно, я бы сто процентов принял участия в съемках фильма в России», — заявил артист.

Ранее на прощании с Халком Хоганом гость сфотографировал облака в виде силуэта рестлера.

