Звезда «Игры престолов» обновил мировой рекорд в становой тяге

Знаменитый исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон установил очередной рекорд в становой тяге. Он побил собственное достижение.
На соревнованиях в Бирмингеме он поднял штангу весом в 510 килограммов. В прошлый раз он сумел взять вес 505 кг.
Ранее спортсмен пробовал установить новый мировой рекорд по становой тяге в Красноярске. Он принял участие в Siberian Power Show.
Хафтор Бьернссон известен и как актер. Он запомнился зрителям по роли гиганта Горы в сериале «Игра престолов». занимается не только актерской деятельностью, но является многократным победителем престижных силовых соревнований, включая турнир «Самый сильный человек планеты».
До этого актер сообщил о готовности сняться в российском кино. Бьернссон уточнил, что ему неважно, в какой стране работать — он смотрит на сам проект. Актер отметил, что пока ему не поступало предложения о съемках в России.
«Если мне понравится сценарий и роль, то, конечно, я бы сто процентов принял участия в съемках фильма в России», — заявил артист.
Ранее на прощании с Халком Хоганом гость сфотографировал облака в виде силуэта рестлера.