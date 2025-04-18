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Звезда «Игры престолов» захотел сняться в российском кино

Актер Хафтор Бьернссон сообщил, что готов сняться в российском кино
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thorbjornsson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исландский актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», сообщил о готовности сняться в российском кино. Его слова передает ТАСС.

Бьернссон уточнил, что ему неважно, в какой стране работать — он смотрит на сам проект.

«Если мне понравится сценарий и роль, то, конечно, я бы сто процентов принял участия в съемках фильма в России», — заявил знаменитость.

Актер отметил, что пока ему не поступало предложения о съемках в России. Своим мнением Бьернссон поделился во время открытия международных соревнований Siberian Power Show в Красноярске. Артист примет участие в соревнованиях по силовой тяге.

Siberian Power Show является крупнейшим событием в Сибири, объединяющим профессиональных спортсменов и любителей, увлеченных силовым экстримом, бодибилдингом, пауэрлифтингом и другими дисциплинами. Помимо Бьернссона, участие в фестивале примут звезды российского и международного уровня, включая Джуллиоса Мэддока, Матэуша Килишковского, Михаила Шивлякова и Валерия Савина.

Ранее Михалков понадеялся, что Юра Борисов «когда-нибудь» получит «Оскар».

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