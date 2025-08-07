На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На прощании с Хоганом гость сфотографировал облака в виде силуэта рестлера

Гость прощания с Халком Хоганом сфотографировал облака в виде силуэта рестлера
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/WWE

Американский скейтбордист, исполнитель трюков, телеведущий Бэм Марджера во время церемонии прощания с актером и рестлером Халком Хоганом заметил облака в виде его силуэта. Об этом пишет Daily Mail.

Марджера опубликовал в своих социальных сетях кадр, на котором запечатлен рисунок из облаков, который был пугающе похож на изображение Хогана, выполняющего свою культовую позу.

Смерть Хогана наступила рано утром 24 июля в доме легенды WWE в Клируотере, штат Флорида (США). Операторы служб экстренного реагирования сообщили журналистам, что у Хогана произошла остановка сердца. Очевидцы уточнили, что у дома артиста дежурили несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Тело Халка Хогана вынесли на носилках.

Несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце в хорошем состоянии после операции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что артист страдает от осложнений после операции на шее, которую перенес в мае.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, подчеркивает издание, этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее стала известна причина смерти Халка Хогана.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами