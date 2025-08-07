На прощании с Хоганом гость сфотографировал облака в виде силуэта рестлера

Американский скейтбордист, исполнитель трюков, телеведущий Бэм Марджера во время церемонии прощания с актером и рестлером Халком Хоганом заметил облака в виде его силуэта. Об этом пишет Daily Mail.

Марджера опубликовал в своих социальных сетях кадр, на котором запечатлен рисунок из облаков, который был пугающе похож на изображение Хогана, выполняющего свою культовую позу.

Смерть Хогана наступила рано утром 24 июля в доме легенды WWE в Клируотере, штат Флорида (США). Операторы служб экстренного реагирования сообщили журналистам, что у Хогана произошла остановка сердца. Очевидцы уточнили, что у дома артиста дежурили несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Тело Халка Хогана вынесли на носилках.

Несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце в хорошем состоянии после операции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что артист страдает от осложнений после операции на шее, которую перенес в мае.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, подчеркивает издание, этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее стала известна причина смерти Халка Хогана.