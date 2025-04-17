Хафтор Бьернссон попробует установить новый мировой рекорд по становой тяге в Красноярске

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, известный по роли гиганта Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», прибыл в Красноярск для участия в фестивале Siberian Power Show, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что в аэропорту атлета встретили девушки в русских национальных костюмах, которые провели традиционную церемонию встречи с хлебом и солью.

В свою очередь, Бьернссон продемонстрировал знание русских обычаев, отломив кусок каравая и обмакнув его в соль. После завершения церемонии исландец получил в подарок джерси российского хоккеиста Александра Овечкина.

Хафтор Бьернссон занимается не только актерской деятельностью, но является многократным победителем престижных силовых соревнований, включая турнир «Самый сильный человек планеты». В Красноярск он приехал с целью установить новый мировой рекорд по становой тяге.

Как уточнили организаторы, 18 апреля перед началом фестиваля состоится пресс-конференция с участием атлета.

Напомним, Siberian Power Show является крупнейшим событием в Сибири, объединяющим профессиональных спортсменов и любителей, увлеченных силовым экстримом, бодибилдингом, пауэрлифтингом и другими дисциплинами. Помимо Бьернссона, участие в фестивале примут звезды российского и международного уровня, включая Джуллиоса Мэддока, Матэуша Килишковского, Михаила Шивлякова и Валерия Савина.