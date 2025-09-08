На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вопрос не горит»: Встреча Дегтярева с клубами РПЛ по лимиту на легионеров перенесена

Министр спорта Дегтярев перенес встречу с клубами РПЛ по лимиту на легионеров
Александр Вильф/РИА Новости

Встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), изначально запланированная на 9 сентября, перенесена из-за загруженности руководителя спортивного ведомства. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Минспорте.

«Изменение лимита на легионеров запланировано только с 2026 года, и обсуждение этого вопроса «не горит». В ближайшее время всех участников встречи пригласят в Минспорт на новую дату», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ведомство разослало клубам циркуляр, в котором поясняется: встреча была запланирована в «окне» между поездкой в Пекин, на Восточный экономический форум (ВЭФ) и на открытие Спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Однако появился ряд дополнительных важных международных встреч, потому приоритеты министра изменились.

5 августа Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров. На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. Новый формат будет предусматривать 10 иностранцев в заявке и пять – на поле.

Ранее в клубе РПЛ призвали не менять лимит на легионеров.

