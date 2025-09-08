На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок «Ливерпуля» продолжит карьеру в РПЛ

«Рубин» подпишет футболиста «Ливерпуля» Арройо
true
true
true
close
Burgos Club de Fútbol/X

Колумбийский защитник Андерсон Арройо перейдет в казанский «Рубин». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, в ближайшие два дня сделка будет завершена.

Арройо 2018 году стал игроком «Ливерпуля», однако не провел за английскую топ-команду ни одного матча. Он сразу был отдан в аренду и с того времени сменил семь клубов, при этом права на него по-прежнему принадлежат «мерсисайдцам».

На данный момент Андерсон выступает за испанский «Бургос», выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании. В прошлом сезоне он провел за команду 38 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября. Однако она отложена на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее стало известно, что в ФИФА обсуждают организацию матча Россия — США.

